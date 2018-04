'Ik wil Hagenaars laten zien hoe ze tochten kunnen maken in hun stad'

De basis van de site zijn zes stadsdeelwandelingen die de gemeente Den Haag in 1998 uitbracht. ,,Die heb ik geactualiseerd en van een precieze routebeschrijving voorzien.''



De wandelingen zijn bedoeld voor de stadsbewoners. ,,Ik blijf weg uit het centrum. Daar zijn voor toeristen al routes bedacht langs diverse trekpleisters. Daar meng ik me niet in. Dat kan de VVV veel beter. Ik wil gewoon Hagenaars laten zien hoe ze aardige tochten kunnen maken in hun stad.'' Zelf wandelt hij het liefst in de natuur, 'maar dat is best lastig in het westen van het land'. ,,En op een gegeven moment heb je ieder stadspark wel gezien. De wandelingen op mijn site gaan vooral door groenstroken in wijken.''



De gepensioeneerde Ballhaus heeft inmiddels voor de meeste Haagse stadsdelen wel enkele wandeltochten en ommetjes gefabriceerd. Maar hij heeft zijn vleugels ook uitgeslagen naar Rijswijk, Voorburg en een stukje Westland. Binnenkort, zo belooft hij, komt er ook een wandeling door Leidschendam bij. ,,Die ben ik nog aan het bedenken en uitwerken.''