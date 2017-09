'Ik woon in een fantastische stad!'

In shock

Maes is van mening dat de gids haar heeft gered. ,,Ik was in shock toen we terugkwamen. Na vijf jaar weg te zijn geweest woonden we weer in ons voormalige huis, deed ik boodschappen bij dezelfde winkels én was iedereen er gewoon nog. Alsof de vijf jaren daarvoor niet waren gebeurd.''



Om de gids te maken, moest ze veel op pad. Ze zag Den Haag daardoor met nieuwe ogen. ,,Je moet natuurlijk veel intensiever om je heen kijken. Op een gegeven moment dacht ik: Wat woon ik eigenlijk in een fantastische stad! Ik voelde me meer dan ooit Haags, terwijl ik hier niet eens geboren ben. En het was ook goed voor mijn dochters om weer in te burgeren. Zij voelden zich toen we terugkwamen Amerikaans, maar kregen op deze manier het gevoel voor de stad terug.''



Daarom is de gids interessant voor toeristen, maar juist ook voor mensen die in Den Haag wonen, aldus Maes. Er staan niet alleen tips en 'hippe en mooie' plekken in, maar ook plekken met een verhaal. ,,Bijvoorbeeld het Mauritshuis en het Gemeentemuseum. In de gids gaat het niet over de kunst, maar over waarom het gebouw er vroeger is neergezet.'' Zo leert de lezer ook over de geschiedenis van de stad. ,,Zo kwam ik erachter waarom de Obrechtstraat (in Duinoord) dood loopt. In de Tweede Wereldoorlog stond daar de Atlantikwall. Een gedeelte van die muur is daar blijven staan.''