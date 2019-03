Maar dat was vrijdagavond, bij de CPC-nightwalk. Die ging wél door. Nu, zondagmiddag, sippen wij aan onze dampende chocolademelk. Er is geen drank te vinden; de stamgasten doen mee met de publieksactie 'Ik pas', waarbij mensen proberen veertig dagen van de drank te blijven. 'Ik denk dat heel veel mensen blij zijn dat de CPC is afgelast. Met name iedereen die langs de route verplicht moest gaan staan aanmoedigen.' Zoals altijd heeft Leen Half Een een andere kijk op de zaken.



'Stelletje mietjes', sputtert Ome Ed. 'Het waait toch altijd wel ergens in Nederland? Juist met deze windsnelheden in de rug hadden alle deelnemers kans op een persoonlijk record. Die kans zijn ze kwijt, net als het inschrijfgeld.' Ja, daar wordt veel over gezeken', zegt Samantha. Ze scrollt op haar telefoon langs de riolen van de social media, onderwijl flink happend van haar appelgebak. 'D'r zijn zelfs mensen die het geld voor hun treinkaartje terug eisen.'



Dit bericht kan rekenen op hoongelach van de stamgasten. 'Als ik een euro terug zou krijgen voor iedere euro die ik heb uitgeleend, had ik me geld terug', oppert Ome Ed enigszins cryptisch. Ook hij eet appelgebak. 'Zijn die rozijnen soms geweld in rum?', wil Schele Joop weten. 'No way', verklaart uitbaatster Wendy. 'Mooi. Anders smokkelen ze.' 'Ik wou dat alcohol vetcellen afbrak in plaats van hersencellen', moppert Samantha. 'Dan zou d'r geeneens een CPC bestaan. Dan zaten ze allemaal aan de sherry, op het Malieveld.' Dat lijkt Gerard wel wat.



Hij heeft het moeilijk met de vrijwillige drooglegging. 'Ik heb nee gezegd tegen de alcohol. Maar de alcohol wilde niet luisteren.' Waarna Ome Ed plotseling opstaat en op luide toon declameert: 'Hij die leeft met het zwaard, zal omkomen door het zwaard. Als hij tenminste niet weet hoe 'ie om moet gaan met een zwaard.' Terwijl Ome Ed weer gaat zitten klettert er naast hem iets op de grond. Elsje slaakt een kreet van ontzetting. 'Is dat een platvink?’



