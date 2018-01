Om beurten gingen ze op een bankje liggen om met behulp van gewichten krachtoefeningen te verrichten. Een van de jongens, laten we hem Kerstens noemen, had een opvallend klein neusje, dat diep in zijn gezicht lag. Van Binsbergen leek op een grote, afgetrainde Thierry Baudet, Kamphuis op een kleine, afgetrainde Baudet. Ze bewonderden elkaars biceps, in het bijzonder de gezwollen aderen die daarbovenop lagen.



De sportschool is een eigenaardige omgeving. Je staat er dicht op elkaar te zweten, in nauwsluitende kleding, terwijl je beeltenis in enorme spiegelwanden wordt weerkaatst. Daarom is het zaak om in jezelf gekeerd te veinzen dat je niemand anders ziet. Maar het is lastig dat zelfgekozen autisme vol te houden, zelfs als er muziek door je ‘oortjes’ klinkt, als er pal naast je drie testosteron-gedreven jongemannen voortdurend het woord ‘neuken’ in de mond nemen. Helemaal als ze daar zo’n Jiskefetiaans accent bij hanteren: náhken.



Juist toen ze mijn volledige aandacht hadden, schakelden ze over van náhken naar de juiste haarlengte. De flinterdunne scheidslijn tussen een ‘corporate’ en een ‘Sjonnie-, of eigenlijk: Ali-kapsel’ werd gemarkeerd door het standje van de tondeuse en tot hoe hoog de nek wordt uitgeschoren. ,,Als ze het vernáhken, klaag ik ze aan’’, dreigde Van Binsbergen. Kennelijk studeerde hij rechten, want even later merkte hij op dat het in de advocatuur not done was om bruine schoenen en getinte overhemden te dragen. ,,De wereld is niet zwart-wit, maar je schoenen en hemd wel”, doceerde hij. Kamphuys viel hem bij: ,,Als ze in Londen een bruine schoen zien, zeggen ze: ‘There’s brown in town’.’’



Al snel ging het weer over náhken. Of eigenlijk; over het armzalige leven dat mannen van middelbare leeftijd op dat gebied moesten lijden. Kerstens keek mij via een spiegel uitdagend aan. Ik zette mijn muziek harder en deed alsof ik niets had gezien.