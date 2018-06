'Ik zit hier met een brok in m'n keel en een huilende vriendin achterop'

Hagenaar in jury 'Oscars van de dans' in Moskou

11:28 Heel de danswereld keek dinsdagavond met spanning naar de uitreiking van de internationale Benois de la Danse-prijzen, ook wel de Oscars van de dans genoemd. Het gala, gehouden in het Bolsjoi Theater in Moskou, kende uiteindelijk geen Nederlandse winnaars, maar in de jury was 'dansstad Den Haag' echter wel vertegenwoordigd.