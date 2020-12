Illegaal feest in café in Haags centrum, 25 feestgangers krijgen boete

Video Den Haag koploper inleveren vuurwerk op één dag met 207 kilo: ‘Kan niet meer naar hulpverle­ners worden gegooid’

28 december Met 207 kilo ingeleverde cobra’s, gillende keukenmeiden en ander vuurwerk op één dag is Den Haag koploper vuurwerk inleveren van de vier grote steden. Ook dinsdag kan nog tot 17 uur vuurwerk worden ingeleverd bij het ADO stadion en in Kijkduin zonder boete of strafblad.