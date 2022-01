Illegaal geopende horeca ontloopt voor één dag een boete: ‘Die interesseert mij niet’

Zo zijn wij In deze familie is klassieke muziek dagelijkse kost: ‘Vergelijk het met tandenpoet­sen’

Alle dagen klinkt er klassieke muziek door het huis van de familie Van Loenen-Van Haeringen. „Etudes spelen op piano of viool is als dagelijks je tandenpoetsen.” In de rubriek Zo Zijn Wij vertellen Haagse families over van die typische familiedingen. Deze keer: familie Van Loenen-van Haeringen.

15 januari