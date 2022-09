Illegaal personeel en verborgen ruimtes: misstanden bij twee Haagse garages

Een garage aan de Radarstraat had op papier geen personeel, maar toch werden er twaalf werkende mensen aangetroffen. Twee van hen bleken illegaal in Nederland te verblijven. Bij een andere garage aan de Binckhorstlaan konden drie mensen geen ID laten zien. Ook van hen bleken er twee illegaal in Nederland aan het werk te zijn.

Bij diezelfde garage werden ook verborgen ruimtes in auto’s gevonden. De voertuigen waarbij dit het geval was, zijn in beslag genomen en worden verder onderzocht. Het hebben van een verborgen ruimte in een auto is sinds kort verboden omdat er vaak verboden spullen in worden vervoerd.