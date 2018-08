Illegale huur short stay ‘trend’ onder prostituees

Prostituees hebben na hotels nu ook short stay-appartementen ontdekt. In toenemende mate maken ze illegaal een paar dagen of weken gebruik van een gemeubileerd pand, dat eigenlijk is bestemd voor expats, uitwisselingsstudenten en zakenlui. Tot grote wanhoop van verhuurders.

Haagse verhuurders van short stay-appartementen (gemeubileerde panden voor een verblijf van een week tot vier maanden) zijn niet bepaald blij met het toenemende aantal prostituees dat gebruik maakt van hun panden. ,,Dames uit Brazilië, Roemenië en Rusland komen naar Nederland om zich hier te presenteren op online seksplatforms’’, vertelt Jeroen Lentze, eigenaar van tientallen short stay-appartementen in Den Haag. ,,Bij mij huren ze vervolgens onder valse voorwendselen een appartement.’’

De gemeente laat weten dat appartementen die gebruikt worden voor prostitutie en daarvoor niét bestemd zijn, actief worden opgespoord in samenwerking met de politie. De afgelopen twee jaar ontving Lentze een paar keer een brief waarin stond dat de pandbrigade prostitutie had aangetroffen in één van zijn panden. ,,Voor die tijd had ik er nooit mee te maken. Het lijkt een trend.’’

Expats

Lentze is ten einde raad. Hij wil niet bekend staan als verhuurder van prostitutiepanden. ,,Dat komt mijn naam niet ten goede. Ik verhuur veel aan internationale studenten en expats. Dat wil ik zo houden.’’

Ook Dennis Kellner, met BizStay The Hague eigenaar van zo’n honderd short stay-appartementen, doet er naar eigen zeggen alles aan om prostitutie buiten de deur te houden. ,,We checken iedere gast persoonlijk in’’, vertelt hij. ,,Ook zijn we alert op verdachte omstandigheden: of iemand kort van tevoren reserveert bijvoorbeeld, of of iemand contant afrekent. Helaas glipt er tóch wel eens iemand tussendoor.’’

Wat de verhuurders dwarszit is dat zíj moeten opdraaien voor de gevolgen wanneer prostitutie wordt ontdekt. ,,Ook als we zelf een melding hebben gedaan”, verzucht Lentze. ,,We doen actief mee in het signaleren van mensenhandel en prostitutie, maar wij ontvangen vervolgens van de gemeente een waarschuwing of erger nog: een boete. Dat is niet fair. We pleiten voor een beleid waarbij de dader zélf de straf ontvangt.’’