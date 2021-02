Illegale kappers die werden aangezien als overvallers met getrokken wapens uit mobiele salon gehaald

Het verbaast hen dan ook niet dat er een kapsalon in de wagen zit. ,,Omdat het niet om de overvallers ging, zijn ze niet aangehouden”, aldus de woordvoerder van de politie. Wat de consequenties voor hen wel zijn, kon de woordvoerder van de politie nog niet zeggen. ,,Dat moeten we nog even uitzoeken.”

De overvallers van de avondwinkel zijn uiteindelijk even later alsnog opgepakt. ,,Drie van de vier verdachten zijn even verderop aangehouden op de Melis Stokelaan.” De politie zoekt nog naar de laatste overvaller. De recherche gaat verder met het onderzoek. Of er iets buit is gemaakt, is nog onduidelijk. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.