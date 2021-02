Illegale kappers, die werden aangezien voor overvallers, met getrokken wapens uit mobiele salon gehaald

Vier jongens overvielen gisteravond de avondwinkel op de hoek van de Jan van Rodestraat en de Beatrijsstraat in Moerwijk. ,,Onder bedreiging van een steek- en vuurwapen maakten zij een geldbedrag buit en vluchtten vervolgens in de richting van de Jan van Rodestraat”, laat de politie vandaag weten.

De overvallers van de avondwinkel zijn uiteindelijk even later alsnog opgepakt. ,,Drie van de vier verdachten zijn even verderop aangehouden op de Melis Stokelaan.” Het gaat om twee Hagenaars van 20 en 17 jaar oud en een 20-jarige Zoetermeerder. ,,Zij zitten op dit moment vast en worden gehoord.” De politie is nog op zoek naar de vierde verdachte, die net als de andere mannen donkere kleding droeg.