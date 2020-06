Illegale parkeerplaats Voorlinden dicht. En dan?

Het is een duivels dilemma. Iedereen in Wassenaar is het eens met de conclusie dat vier jaar geleden het stuk asfalt voor 270 auto’s niet illegaal had mogen worden aangelegd in het natuurgebied bij Voorlinden. Maar nu de provincie Zuid-Holland op basis van de stikstofwet sluiting per volgende week eist en volledige sloop per 1 september, rijst de vraag waar de 150.000 bezoekers die jaarlijks naar het museum voor moderne en hedendaagse kunst komen dan hun auto neerzetten.