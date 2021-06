Illegale prostitutie vanuit woning in Mariahoeve, burgemeester sluit pand

Slachtof­fers brand Wouwer­manstraat horen vanavond wat hun nieuwe woning wordt

23 juni Slachtoffers van de grote brand in de Wouwermanstraat van vier weken geleden horen woensdagavond in een één-op-één gesprek wat hun nieuwe woning wordt. Het is niet zeker dat dit een huis in de Schilderswijk is, in de buurt van hun school en werk.