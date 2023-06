Illegalen werden volgens actiegroep slecht behandeld, dus bliezen ze ministerie op: ‘Gat van zes meter’

Plaats Delict Op 7 juli 1982 gebeurde er iets bijzonders: een trein ramde een tram

Fotograaf Jos van Leeuwen heeft in zijn loopbaan tientallen botsingen in het openbaar vervoer vastgelegd. Tussen trams, met een bus of andere verkeersdeelnemers. Op 7 juli 1982 gebeurt er iets bijzonders: een trein ramt een tram. Het ongeluk is gefilmd door HTM-fans die het transport volgden. ,,Die hadden de stofwolken in beeld”, zegt Van Leeuwen.