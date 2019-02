Ilse DeLange doet Zuiderstrandtheater in Scheveningen aan

Den Haag is een van de 24 steden die Ilse DeLange komend najaar aandoet tijdens haar nieuwe theatertournee. New Amsterdam heet de show die op 2 oktober begint in Amersfoort en die haar op donderdag 7 november naar het Zuiderstrandtheater in Den Haag brengt.