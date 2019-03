Ilse DeLange, Ronnie Flex en Maan op Parkpop

De artiesten staan op een van de zeven podia die bezoekers op 30 juni gratis kunnen bezoeken. Daar worden ze vergezeld door Walk Off The Earth, de band die doorbrak met een bijzondere cover van Gotye’s Somebody That I Used To Know. De band speelde het nummer met zijn vijven op één gitaar en werd daarmee meer dan 186 miljoen keer bekeken.



Het festival in het Zuiderpark is onderdeel van een weekend vol muziek. Op vrijdag 28 juni staan tientallen live-acts in de binnenstad van Den Haag tijdens Parkpop Downtown. Dat wordt gevolgd door Parkpop Saturday Night, waar onder meer Skunk Anansie, Tears for Fears en Nile Rodgers & Chic optreden. Dat vindt ook in het Zuiderpark plaats.