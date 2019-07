Imam als influencer tegen antivaxers? Den Haag worstelt met dalende vaccinatiegraad

Wethouder Parbhudayal (zorg), de ambtelijke projectleider en de directeur van de GGD moesten zelfs het antwoord schuldig blijven op de vraag hoeveel kinderen in de hofstad jaarlijks het rijksvaccinatieprogramma zouden moeten doorlopen. ,,Dat is een goede vraag, dat zou ik nu ook wel willen weten eigenlijk”, klonk de zorgwethouder schamper.

In 2017 werden in Den Haag ruim 6400 kinderen geboren, blijkt uit de openbare databank met statistieken van de gemeente. Zij krijgen in de eerste elf maanden de belangrijkste vaccinaties tegen ziektes als mazelen, bof, difterie en kinkhoest aangeboden. Minder dan negen op de tien kinderen doorlopen dit hele programma. Dat is de ondergrens voor zogenaamde groepsimmuniteit, dat er zoveel mensen ingeënt zijn dat een ziekte geen kans heeft om op grote schaal slachtoffers te maken.

,,Bij de laatste grote mazelenuitbraak in 2013 werden gebieden in de Biblebelt getroffen waar ook minder dan 90 procent vaccinatiegraad is. Den Haag hoort daar inmiddels dus bij”, waarschuwt Annette Boer, het hoofd van de GGD en de directeur publieke gezondheid van de gemeente.

Quote De wereldge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie WHO heeft met islamiti­sche leiders al een uitgebrei­de uitleg gemaakt, dat vaccineren desondanks wel halal is Yvonne Turfboer

Om wie gaat het?

Toch staat Den Haag niet bekend om een grote gemeenschap streng gereformeerden, die uit religieuze overwegingen inentingen weigeren. Om wie gaat het dan wel? Parbhudayal zegt dat dit nog moet worden uitgezocht. Het gaat deels om ouders die hun kind antroposofisch opvoeden, waarbij centraal staat dat de natuur haar eigen gang gaat.

Maar jeugdarts Yvonne Turfboer denkt dat het ook nuttig kan zijn om te kijken of er in de moslimgemeenschap verhalen de ronde doen over het BMR-vaccin. ,,Daar zit een ingrediënt in dat uit varkens wordt gewonnen. De wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft met islamitische leiders al een uitgebreide uitleg gemaakt, dat vaccineren desondanks wel halal is. Maar misschien twijfelen ouders daar toch over.”

Mogelijk gaan zorgverleners dan ook ‘influencers’ werven onder imams. Voorbeeldfiguren werven die eerlijke voorlichting geven over inenten is namelijk een van de actiepunten van Parbhudayal.

Turfboer zegt dat ook meer tijd nodig is om twijfelende ouders goed voor te kunnen lichten. ,,Veel mensen hebben vragen over wat ze op internet hebben gelezen, ik lees die weleens samen met ze door en leg ze uit dat er betere informatie beschikbaar is, waarvan wel duidelijk is wat de bronnen zijn. Maar zo’n aanpak kost tijd, een goed gesprek over inenten kost zo een half uur, drie kwartier. Dat kan niet tijdens de normale consulten.”