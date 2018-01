Imam Fawaz is ook komend half jaar persona non grata in Schilderswijk

Fawaz kreeg -mede op aandringen van Krikke- in augustus een gebiedsverbod vanwege zijn 'intolerante preken': ,,En die preekt hij in een gebied waar al vaal radicalisering is'', zei een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). ,,Zo draagt hij bij aan het radicaliseringsproces richting jihadisme.'' Fawaz vocht het verbod bij de rechter aan, maar dat was vergeefs.

Voornemen

De Schilderswijk en Transvaal zijn sinds de zomer verboden gebied voor de imam. Komende maand zou dat tijdelijke verbod aflopen, maar dat wordt verlengd als het aan de NCTV ligt: ,,Fawaz is het voornemen uitgereikt om het gebiedsverbod te verlengen'', meldt de woordvoerder. Dat gaat half februari in.



De Haagse burgemeester Pauline Krikke is blij met de aanstaande verlenging. ,,Dit voorkomt dat hij terug kan naar de twee kwetsbare wijken om daar een voedingsbodem te creëren voor jihadisme en radicalisering.'' Volgens Krikke is het de afgelopen periode rustig geweest rond de clandestiene moskee in de Cillierstraat (Transvaal). ,,Dat laat zien dat het verbod werkt.'' Op social media gaat de omstreden imam echter door met 'sektarische denkbeelden en ontwrichtende boodschappen', volgens Krikke. ,,Dat sterkt mij in het idee dat het goed is dat hij niet opnieuw onrust kan zaaien in de Schilderswijk en Transvaal.''



