Immense drukte voor letterlijke berg hulpgoederen voor Turkije: ‘Je ziet iedereen een bijdrage leveren’

met video Ali en zijn gezin hebben geen oog dichtge­daan vannacht: ‘Mijn neefje en nichtje werden in hun slaap verrast’

De aardbeving in Turkije zorgt ook in Den Haag, waar veel Turkse Nederlanders wonen, voor verdriet en wanhoop. Veel mensen hebben familieleden in het gebied en maken zich grote zorgen om hun naasten. Ali Baysulu en zijn gezin zijn in shock. Het Haags gezin verloor vannacht een neefje en nichtje in de Turkse stad Kahramanmaras. ,,Ze werden in hun slaap verrast.’’

6 februari