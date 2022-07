Immigratiestroom zorgt voor meer inwoners in Haagse regio, maar niet in alle gemeenten

De toestroom van Oekraïense vluchtelingen zorgde in de eerste zes maanden van dit jaar voor een sterke groei van het aantal inwoners in de regio Den Haag. Alleen Voorschoten, Midden-Delfland en Wassenaar kennen een krimp. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het eerste halfjaar van 2022 steeg het aantal inwoners van Nederland met bijna 120.000, aldus het CBS. Dat is vrijwel evenveel als de bevolkingsgroei in de eerste helften van 2018, 2019, 2020 en 2021 bij elkaar. Het komt overeen met de totale bevolking van een gemeente als Maastricht, Ede of Dordrecht. Nederland telt begin juni ruim 17,7 miljoen inwoners.

Vooral het aantal immigranten zorgde voor de stijging. In de eerste helft van het jaar verhuisden ongeveer 195.200 mensen naar Nederland, tegen zo’n 93.600 in dezelfde maanden een jaar eerder. De meeste immigranten komen uit Oekraïne. Daarna volgen Syrië, Turkije, India en Polen. Wat verder opvalt: in april, mei en juni zijn meer mensen overleden dan er werden geboren.

Grootste stijging in Westland

In de regio Den Haag is Westland de gemeente met relatief de grootste toename. Westland telde op 1 januari van dit jaar 112.448 inwoners, dat waren er op 1 juli 114.054. Dat zijn dus 1606 mensen meer, een stijging van 1,4 procent. Den Haag kent in absolute cijfers de grootste stijging: de hofstad schreef het afgelopen halfjaar 4371 personen in. De teller staat nu op 557.788 inwoners. Delft verwelkomde 464 mensen, Zoetermeer 761. Maar ook Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam-Voorburg groeiden met respectievelijk 896, 675 en 601 inwoners.

Toch zijn er ook drie gemeenten die een krimp zien. Voorschoten zag de meeste inwoners overlijden of zich uitschrijven: -67. In Voorschoten woonden op 1 juli van dit jaar 19.464 mensen. In Midden-Delfland is er ook sprake van een krimp: -20 en Wassenaar tot slot, komt uit op -8.

