'Impopulair autobeleid soms nodig'

Met de dood bedreigd werd hij gedurende een aantal maanden, met zelfs persoonlijke beveiliging als gevolg. Schepen Filip Watteeuw uit Gent - in het Nederlands zouden we hem wethouder noemen - weet precies hoe gevoelig het ligt wanneer je een plan introduceert dat autogebruik in de binnenstad aan banden legt.



In 2017 werd in de Vlaamse stad het nieuwe verkeerscirculatieplan geïntroduceerd, waardoor het voor automobilisten niet meer mogelijk was via de binnenstad van de ene naar de andere wijk te rijden. Elk ritje moest vanaf nu over de ringweg. Het gevolg: woedende burgers, maar inmiddels wel een binnenstad die is opgeknapt en ook economisch floreert, zo betoogde de politicus.



Watteeuw deed zijn verhaal tijdens een bijeenkomst, georganiseerd door Platform STAD in Den Haag. De noodzaak om stevig na te denken over mobiliteit in de stad is aanwezig: Den Haag groeit tot 2040 met 70.000 nieuwe inwoners.



En dus is hoogwaardig openbaar vervoer een must, evenals goede voorzieningen voor voetgangers en fietsers. Marcel Meijer, programmaleider Verkeer & Vervoer Groningen, legde uit waarom in zijn stad maar liefst zestig procent van de verplaatsingen per fiets wordt afgelegd, grofweg het dubbele van de Haagse situatie. ,,Er is enorm geïnvesteerd in goed geasfalteerde fietspaden, nette stallingen en verkeerspleinen waar de fietsers allemaal tegelijkertijd groen krijgen.''