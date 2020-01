Impresario AFAS Circustheater: 'Frans Bauer is mij altijd trouw gebleven'

VIDEO Visboer ziet zijn kraam in vlammen opgaan: ‘Mijn onderne­ming is in één nacht verwoest’

11:40 Een mobiele viskraam op de Karel Doormanlaan in Rijswijk is vannacht volledig uitgebrand. De eigenaar was snel ter plekke, maar kon slechts machteloos naar de smeulende resten kijken. ,,Dit is echt kut. Mijn hele onderneming is in één nacht verwoest.”