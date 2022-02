Imran dreigde de botten van zijn broertje te breken als hij 50.000 euro aan cryptomunten niet afstond

Vrachtwa­gen in de sloot; chauffeuse klimt zonder schrammen uit voertuig

Een vrachtwagen is maandagmiddag in het water beland. De bestuurster verloor omstreeks 12.00 uur de macht over het stuur op het Wilsveen in Leidschendam. Zelf wist ze zonder schrammen uit het voertuig te komen.

7 februari