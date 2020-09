In 2030 moet iedere Hagenaar regelmatig sporten of bewegen

Sportverenigingen, sportbonden, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties en gezondheidszorg zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Sportakkoord. ,,De afgelopen maanden hebben we kunnen zien hoe belangrijk sport en bewegen is en hoe groot het gemis is als dat even niet meer kan. Ik ben dan ook blij dat, ondanks alle coronamaatregelen, er weer bewogen kan worden. Sporten is leuk, gezond en het brengt je onder de mensen. Kortom: sport maakt Den Haag sterker. Met dit sportakkoord blijven we werken aan een sportieve toekomst waarin we zoveel mogelijk Hagenaars in beweging krijgen‘’, zegt Bredemeijer.