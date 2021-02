In 2030 wil de stad 5 procent meer blad hebben. Welk een labbekakkerig streven is dat

Maar, hoe gek is dat: niemand keek eerder naar het blad. Blad is goed voor de stad. Ik zet daar met liefde een boom over op. Ik hoor u denken: ‘Boeiûh’ Het enige blad waar ik in geïnteresseerd ben is bladgoud’ – maar lees tóch even verder. Den Haag is, zoals genoegzaam is aangetoond, een zogeheten hitte-eiland. Door het ontbreken van voldoende wind en water maar juist een overdaad aan donkere bouwmaterialen, zoals asfalt, reflecteren wij te weinig zonlicht in de stad. Met als gevolg dat de opwarming van de Aarde, ondanks het feit dat wij aan zee resideren, hier altijd beter voelbaar is. Die ongewenste warmte is niet alleen funest voor het maken van desserts – alles wat je maakt schift of stort in – maar beïnvloedt direct de kwaliteit van onze gezondheid.