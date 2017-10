In actie tegen fietsendieven

De politie hield de acties vanmorgen op de stations Voorburg en 't Loo, twee plaatsen waar veel fietsen gestolen worden. ,,We willen fietsers bewust maken van het feit dat fietsendiefstal valt te voorkomen met eenvoudige maatregelen'', aldus een agent. Daarom werden mensen niet alleen aangesproken, maar werden ook flyers met informatie en zadelhoesjes uitgedeeld.



Het advies van de politie is om goede sloten te gebruiken, het liefst twee verschillende per fiets. ,,Het beste is dan om zowel het frame, als de beide wielen aan een paal of fietsenrek vast te zetten.'' Daarbij wordt geadviseerd om de sloten hoog vast te maken en te zorgen dat de kabel of ketting niet te strak staat. ,,Hiermee maak je het fietsendieven moeilijker om onopvallend jouw sloten open te knippen.''



De volgende actie van de politie vindt plaats op vrijdag 10 november. Tussen 16.00 en 18.00 uur zullen agenten aanwezig zijn in de Herenstraat en in de Weigelia.



Wil jij ook als eerste op de hoogte zijn van breaking news in jóuw regio? Zet dan je pushnotificatie aan!