In al deze Haagse panden was het mis; illegale kamerverhuur, illegaal gesplitst en verdenking fraude

De Haagse Pandbrigade heeft bij een controle in 27 woningen in het Haagse centrum in alle 27 huizen misstanden ontdekt. Zo bleek in tien huizen sprake van illegale kamerverhuur, of was de woning illegaal gesplitst.