Noordzeevis uit Scheveningen is een uniek boek dat maar één doel heeft: u verleiden om meer vis uit de Noordzee te consumeren. Dat doet u al, ik weet het: een visje weghappen bij ’t Haringhuisje, soms een exquise visschotel bij Simonis of de heerlijke sfeer in de viswinkel van Roeleveld bij het weghappen van een stapel lekkerbekjes.



Wie naar de Efteling gaat komt nog weleens een attractie tegen die gesloten is voor onderhoud. In Avifauna is het met regen slecht toeven, je ziet geen vogel. Ook in Blijdorp is het vaak zoeken naar een exoot. Ik heb mij meerdere malen minutenlang blind staan staren op een kooi waarin toch echt een gevlekte wangbilaap uit Sumatra zou moeten zitten.



Maar een bezoek aan Scheveningen stelt nooit teleur en is altijd een attractie. Toch is er iets vreemds aan de hand: we eten een lekkerbek in de binnenhaven, maar thuis op het bord ontbreekt diezelfde Noordzeevis. Waarom? Omdat we het vis eten aan het verleren zijn. Een zalm komt er nog wel in, maar een verse wijting, tong of schar? Dat vinden we lastig. Vraag me niet waarom. Er zijn zat goeie viszaken in de stad. Van de Haagse Mart tot de van Hoytemastraat. Verse aanvoer en zat keuze is er ook: de Noordzee behoort tot een van de meest productieve zeeën ter wereld. Het is een snoepwinkel voor visliefhebbers. De kwaliteit zwemt hier letterlijk voor de deur. Waarom we dan toch liever een tilapiafiletje eten, dat stijfbevroren moet worden overgevlogen vanuit een of andere brakke kweekvijver in Oost-Oeganda, is mij een raadsel.



En de makers van dit boek ook. Vandaar dat ze u er graag op wijzen, met mooie verhalen en foto’s, anekdotes van vissers en uiteraard vooral: verrukkelijke recepten. Nee, geen onmogelijke receptuur. Simpel en smakelijk. Immers, zoals alle chefs van toprestaurants weten: aan een goeie vis hoef je niet veel te verbouwen. Dus koop die horsmakreel, mul of zeebaars. Succes gegarandeerd: met Noordzeevis heb je altijd beet.



