In beangstigende stilte van de lockdown ontstond opera The Mad King

Baan­tjer-au­teur Peter Römer schrijft ‘a-ty­pisch’ boek over mysterieus schilderij ónder Haags meester­stuk

16 januari De moderne techniek staat voor niets. Een nieuwe scan kijkt dwars door verflagen heen en ziet of er nog een ander schilderij onder de oppervlakte ligt. In de 17de en 18de eeuw waren schilders niet rijk en werden oude doeken opnieuw gebruikt. ,,Dat is toch een fascinerende gedachte? Dat onder een meesterstuk nog een ander meesterstuk kan zitten’’, zegt Peter Römer, die een geslaagde poging heeft ondernomen er een spannend boek over te schrijven.