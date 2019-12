In beeld | Hier staan de mooiste kerstbomen van Den Haag

Video Loflied voor de vreugdevu­ren is een hit op Youtube: ‘Het is een traditie die een hoop ellende voorkomt’

12:05 Meer dan 140.000 keer is het nummer 1 Team, 1 taak al bekeken op youtube – en dat in slechts drie dagen tijd. De hardstylesamenwerking tussen De Kraaien en Outsiders is een regelrecht loflied op de traditie van vreugdevuren.