In beeld: surfdrama in Scheveningen

Mathijs en Max, studenten van de TU Delft, waren maandagavond 11 mei samen gaan surfen. Joost, Sander en Pim waren in zee voor een training lifeguardzwemmen. Alle vijf kwamen onder een dikke, verstikkende laag algen terecht die zich had opgehoopt in de branding van de zee. Het werd ze fataal. Het surfdrama in beeld.