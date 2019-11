In beeld: zij bouwden De Bijenkorf in Den Haag

Van Dam is een auteur gespecialiseerd in kunsthistorisch onderzoek. Op Twitter deelt hij deze week drie foto's van De Bijenkorf in Den Haag, waaronder een foto van de opening van het warenhuis op de hoek van de Grote Marktstraat en de Wagenstraat in 1926.



Architect Piet Kramer (de lange man vooraan met de zwarte hoed op de foto rechts) ontwierp het warenhuis in de stijl van de Amsterdamse School. Kramer, bekend van honderden bruggen in Amsterdam, won een prijsvraag en daarmee de ontwerpopdracht. In 1924 werd begonnen met de bouw. De Bijenkorf opende in 1926 haar deuren in Den Haag, in 1962 en 1997 werd het pand gerenoveerd.