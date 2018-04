In beeld: Zo genoten we dit weekend van het zonnetje

Video Dertig arrestaties na rellen met ADO-supporters in Utrecht: 'Het leek wel oorlog'

11:01 Voetbalsupporters van in elk geval ADO Den Haag en FC Utrecht zijn gisteravond met elkaar en omstanders op de vuist gegaan in de Anton Geesinkstraat in Utrecht, in de wijk Ondiep. Omstanders melden dat het leek 'alsof er een oorlog was uitgebroken'. De mobiele eenheid greep in. Al met al zijn in de stad, maar ook bij de snelweg dertig mensen opgepakt, zegt de politie.