In beeld: Zo ziet Coming Out Dag er hier uit

Rood, oranje, geel, groen, blauw, paars. Die kleuren in respectievelijke volgorde verschijnen vandaag overal op gebouwen. Zo verlichten die kleuren het Provinciehuis in Den Haag en wapperen de regenboogvlaggen onder meer bij stadhuizen, de Hofvijver en politiebureaus.



Vanmiddag komen de wethouders van Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft en Leidschendam-Voorburg naar het Filmhuis in Den Haag om met elkaar in gesprek te gaan over het homobeleid in hun gemeenten. Er wordt ook een theatervoorstelling opgevoerd en de Belgische film Girl wordt getoond.



Verder is in het Haagse Atrium een regenboogloper uitgerold waarop een fototentoonstelling is uitgestald.



Op sociale media verschijnen veel foto’s en video’s van de kleurrijke dag. Bekijk het hier.