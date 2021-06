In beweging blijven als Parkinsonpatiënt? Cue2Walk doorbreekt de ‘freeze of gait’

Parkinson is een groeiend probleem. Wereldwijd hebben zeker tien miljoen mensen deze ziekte en de verwachting is dat er een verdubbeling op korte termijn aanstaande is.



Het is een chronische aandoening waarbij medicatie de symptomen hooguit kan remmen. ,,Een bewezen manier om de ziekte te remmen is veel te bewegen”, legt ontwikkelaar van Cue2Walk Martijn van der Ent uit. ,,Trillende handen is het bekendste symptoom van Parkinson, maar veel patiënten krijgen vroeg of laat te maken met het symptoom freeze of gait, waarbij zij de aansturing van hun beweging verliezen en stil komen te staan. Niet alleen leidt dit tot ongelukken, het belemmert patiënten ook fysiek en mentaal om veilig en vertrouwd actief te blijven.”