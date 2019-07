'In dat haar van The Cure zat heel veel werk'

Even vragen aanHoe zag jij eruit in de jaren tachtig? Die vraag stelde het Gemeentemuseum Den Haag bezoekers via sociale media. Een stortvloed aan foto's en verhalen volgde, vertelt Madelief Hohe, conservator van het museum.

Waarom zijn jullie geïnteresseerd in jaren 80-foto's?

,,In september begint onze expositie Let's dance, over mode en dans. In de jaren tachtig waren mode, dans en muziek heel bepalend. Denk aan Madonna, Michael Jackson, maar ook The Cure. Samen met de tentoonstelling brengen we ook een tijdschrift uit. We vonden het een leuk idee om voor dat tijdschrift foto's uit die periode te gebruiken van willekeurige mensen.''

Wat levert het tot dusver op?

,,Heel veel foto's, maar ook verhalen. In die tijd was gel nog niet overal te koop, en zo schreef iemand ons hoe-ie met behulp van zeep er toch in slaagde het bijzondere kapsel van The Cure na te maken. Daar zat heel veel werk in.''

Als je de mode van toen ziet, wat valt dan op?

,,Dat heel veel dingen gewoon weer terugkomen. Altijd een beetje anders natuurlijk, maar tegenwoordig zie je ook weer de buideltasjes en de glim-stoffen. Zelfs oversized is weer terug. Wat ook opvalt: grote ketens als H&M bestonden nog niet. Jongeren sloegen veel meer zelf aan het knippen en naaien om kleding en accessoires te kunnen dragen die leken op die van hun ido- len.''

Hoe zag u eruit in die tijd?

,,Ik ben nu 46, ik was dus tiener in die jaren. Ik ging naar een traditionele school en kleedde me niet opvallend. Maar thuis met vriendinnen probeerden we ook Madonna na te doen. Met bijvoorbeeld een kanten gordijnenstofstrik in het haar.''

Kunnen mensen hun foto's nog toesturen?

,,Dat kan tot 10 juli, via de sociale mediakanalen van het Gemeentemuseum.‘’