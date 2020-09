In de afgelopen twee weken stierven twaalf mensen in Den Haag aan corona

In Den Haag zijn er in de afgelopen twee weken 2024 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Dat blijkt uit de gegevens die het RIVM vandaag heeft gepubliceerd. Na de hofstad heeft Delft met 305 meldingen, de meeste besmettingen uit de Haagse regio. Daarna komt Zoetermeer met 299 besmettingen.

In Den Haag zijn sinds 16 september 42 mensen opgenomen in het ziekenhuis, twaalf coronapatiënten overleefden het niet. In Leidschendam-Voorburg kwamen drie mensen in het ziekenhuis terecht. Dat aantal lag in buurtgemeenten Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Delft en Zoetermeer iets lager met twee ziekenhuisopnames. In Westland kwam één patiënt in het ziekenhuis terecht.

Naast Den Haag (twaalf sterfgevallen) nam in de regio Haaglanden alleen in Pijnacker-Nootdorp het aantal sterftes toe. Eén coronapatiënt overleed in de afgelopen twee weken aan het virus.

Toename

Het aantal mensen met een coronabesmetting is ook landelijk gezien de afgelopen week toegenomen. Er werden deze week 19.326 positieve tests gemeld, tegenover 13.471 een week eerder.

Het aantal besmettingsmeldingen neemt sterk toe in vrijwel alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen, schrijft het RIVM. Den Haag is een van de brandhaarden in Nederland. Regio Haaglanden zit dan ook samen met GGD-regio’s Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond in alarmfase rood (ernstig).

Meldingen (16 t/m 29 september) Den Haag 2024

Rijswijk 144

Wassenaar 53

Voorschoten 35

Leidschendam-Voorburg 178

Delft 305

Pijnacker-Nootdorp 140

Zoetermeer 299

Westland 179

Midden-Delfland 41

Ziekenhuisopnames (16 t/m 29 september)



Den Haag 42

Rijswijk 2

Wassenaar 0

Voorschoten 0

Leidschendam-Voorburg 3

Delft 2

Pijnacker-Nootdorp 2

Zoetermeer 2

Westland 1

Midden-Delfland 0

Overledenen (16 t/m 29 september) Den Haag 12

Rijswijk 0

Wassenaar 0

Voorschoten 0

Leidschendam-Voorburg 0

Delft 0

Pijnacker-Nootdorp 1

Zoetermeer 0

Westland 0

Midden-Delfland 0