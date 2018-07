In de bak zitten, is zo gek nog niet

Niks is leuker dan andermans geld uitgeven. Sterker, het is de reden dat mensen de politiek ingaan. Meest recente voorbeeld van verkwisting des burgers’ belastinggeld: de gevangenis in Zoetermeer. Voor ruim negenhonderdduizend euro verbouwd - en direct daarna gesloten.