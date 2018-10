In de ban van de kring van de ooievaar

Henk Bres (PVV) wil onderzoek door justitie naar uitspraken over Dille

15:22 PVV’er Henk Bres vindt dat raadslid Arnoud van Doorn (Partij van de Eenheid) ver buiten zijn boekje is gegaan met recente uitspraken over PVV’er Willie Dille. Dat blijkt uit een brief die Bres vandaag schreef naar burgemeester Krikke waarin Bres vraagt om nader onderzoek naar die uitspraken door politie en justitie.