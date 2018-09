In de Bogaard op de schop: Minder winkels, meer woningen

Dat er iets moet gebeuren aan het stukje beton in het centrum van Rijswijk, is voor niemand in Rijswijk meer een vraag. Het winkelcentrum In de Bogaard, in de jaren zestig een staaltje van visie en vooruitgang, overleeft zuchtend en steunend.



Het faillissement van V&D was, zoals in zoveel winkelcentra, de doodsteek. De hele passage De Terp van In de Bogaard staat sindsdien leeg. Verloop van winkels, leegstand én nog altijd welwillende ondernemers die zich met hart en ziel inzetten om er het beste van te maken, dat is In de Bogaard nu.

Zes nullen

Ook politiek is het winkelcentrum al jaren onderwerp van gesprek. Nu ligt er een masterplan met torenhoge ambities. Waarbij niet meer wordt gekeken naar het gebied als winkelcentrum, maar als nieuw centrum van de stad met ruim 50.000 inwoners. Met maar liefst 2000 woningen erbij, onder meer met appartementen op de plek van passage De Terp, veel groen, een plein voor ‘ontmoeten en verblijven’ en heel veel meer groen. Het omkatten van kantoren naar woningen in de omgeving maakt onderdeel uit van het plan en het ondertunnelen van de Prinses Beatrixlaan, die langs In de Bogaard loopt en de doorgaande verbindingsweg is met Den Haag. Alleen dat laatste kost al zo’n 240 miljoen.



Ook voor de andere plannen moeten ontwikkelaars, partners en eigenaren bedragen met zes nullen meenemen. De ‘visie’ is een vertaling van ideeën van allerlei betrokkenen met als doel een open, groen, levendig en multifunctioneel stadscentrum.



Daarmee onderscheidt het zich van wat de Mall of The Netherlands in Leidschendam wordt, een paradijs voor shoppers, bioscoopbezoekers en uitgaanders. ,,We gaan nadrukkelijk niet de concurrentie aan’’, zegt wethouder Armand van de Laar. ,,Wij focussen ons op Rijswijk en omgeving.’’



Zo’n compacter winkelcentrum met minder winkels is waar winkeleigenaren ook achter staan, zegt Van de Laar, die met hen in gesprek is. ,,In het hele projectgebied zijn nu ruim vijftien eigenaren actief, waarbij er sprake is van regelmatige wisseling van eigendom.’’

Volledig scherm Leegstand in winkelcentrum In de Bogaard

Bogaardplein