In de gevangenis betaalt Mohamed G. 12,50 euro per maand af: Wie draait op voor fraude?

Update Auto komt op ander voertuig terecht bij ernstig ongeval op N440, weg is afgesloten

24 augustus Op de N440/Landscheidingsweg bij Wassenaar is vanochtend bij een ongeluk een auto over de kop geslagen en op een ander voertuig beland. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt, twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De N440 is in beide richtingen afgesloten.