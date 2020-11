In de lunchpauze aan de wandel: ‘Je zal zien, dat innerlijke stemmetje wordt stil’

Zijn we echt zo gestrest?

,,Cijfers heb ik niet, maar weten doe ik het wel. Mensen ervaren meer werkstress dan vóór de coronacrisis. Sommige zijn in deze periode niet zeker van hun baan. Anderen zijn klein behuisd en zitten te dicht op elkaars lip en weer anderen worden opgeslokt in hun perfectionisme. De collega die zegt ‘morgen weer een dag’ is er momenteel niet. Al met al: er zijn meer factoren die stress opleveren dan anders.”



En wat doen we eraan?

,,Heel belangrijk is het om pauzes in te lassen. Nog beter: er écht even tussenuit te gaan. Ga naar buiten om een lunchwandeling te maken. Al ga je alleen maar een vers broodje bij de bakker halen. Je bent in ieder geval even achter het scherm vandaan.”