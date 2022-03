In de motorhemel langs de A12: Motor Houtrust al tachtig jaar begrip in Den Haag

,,Nog steeds oer-Haags maar sinds 2015 wel met een vleugje Rotterdams’’, zegt Arnold Willebrands (50) over Motor Houtrust. Menige Hagenaar of Hagenees kocht ooit, aan de Kranenburgweg, tegenover de Houtrusthallen, zijn eerste motorfiets bij de motorzaak die inmiddels bijna tachtig jaar oud is. Eind jaren 70 verhuisde het bedrijf naar een voormalige vishal aan de Dr. Lelykade op Scheveningen en werd besloten om in BMW-motoren te specialiseren. Inmiddels is het bedrijf gevestigd bij Nootdorp langs de A12. ,,Aan de mooiste bocht van Nederland’’, pocht Willebrands over de bij motorrijders geliefde lange curve die vanaf de A12 naar de Ypenburgse Stationsweg draait.