In de Prins Hendrikstraat willen ze de terrasbakken niet kwijt

Het is best koud voor een zaterdagmiddag in mei, maar het waterige zonnetje dat zo nu en dan achter de wolken te voorschijn piept, is goed genoeg voor de diehard fans van de parkeerterrasjes aan de Prins Hendriklaan. ,,Kijk nou, hoe gezellig’', zegt bij Maryann met een gebaar dat alle terrasbakken in de straat moet omvatten. Ze is met vriendin Ariënne vandaag ‘niet weg te slaan’ bij Lunchroom Pim. ,,Den Haag is heel lang een beetje tuttig geweest’', zegt ze. ,,Maar de laatste jaren wordt het allemaal een beetje losser. En gelijk ook veel leuker.’'