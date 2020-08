In de rij voor de Libanese keuken: ‘U zult niet meer kunnen stoppen met eten’

Interview ‘Jonge hond’ Hans Eijkenaar (57) is drummer van het jaar: ‘Ik heb gewoon een hele goeie wansmaak’

19 augustus Het mocht niet gebeuren dat haar man Hans nu alweer voor de zoveelste keer in vakblad De Slagwerkkrant tot drummer van het jaar was uitgeroepen, zonder dat daar meer dan alleen in de kleine kring van vakgenoten applaus voor kwam, vond zijn vrouw Marieke Eijkenaar. Ja, natuurlijk had de 57-jarige winnaar ook zelf de publiciteit kunnen zoeken, maar dat past nu eenmaal niet zo bij drummers.