‘In de ring is het zij of ik’

Hal­lo­ween­vie­ring verscheurt de bevolking van Maasland

9:18 Wat was opgezet als vrolijk kinderfeestje, is in de Zuid-Hollandse gemeente Maasland uitgedraaid op een serieuze dorpsvete. Met als gevolg dat de viering van Halloween komende zaterdag alleen nog op zeer bescheiden schaal mogelijk is. ,,Wij worden hier op Middeleeuwse wijze verketterd.’’