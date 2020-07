‘In de tuin is iedere dag weer anders’

Update Auto belandt in het water naast de Calandkade, bestuurder neemt lachgasbal­lon op het dak

11:22 Een automobilist is vanmorgen het water ingereden vanaf de Calandkade. De bestuurder wist uiteindelijk zelf uit het voertuig te komen. En besloot om op het dak van zijn auto nog een ballonnetje lachgas te nemen, terwijl hij wachtte tot de hulpdiensten arriveerden. Dat is te zien op beelden die via Twitter worden verspreid.