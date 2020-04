In de zwarte kasten van Henk zit een achtbaan vol emoties

De bekendste tennisfotograaf van Nederland heeft in de afgelopen weken zijn ‘hele leven voorbij zien komen’. Het is het antwoord van de Delftenaar Henk Koster op de vraag wat een tennisfotograaf zoal doet nu Rosmalen, de FedCup, Roland Garros en Wimbledon van de kalender zijn geveegd. ,,In mijn werkruimte heb ik zeven gigantische zwarte kasten staan, waar ik in de loop van de jaren van alles en nog wat in heb gegooid. Hoe vaak ik me heb voorgenomen om dat eens op te ruimen weet ik niet eens meer, het is er nooit van gekomen. In die zin komt die corona me wel goed uit, maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen...”