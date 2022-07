In Den Haag geboren Remco Campert overleden op 92-jarige leeftijd

Schrijver en dichter Remco Campert is in de nacht van zondag op maandag op 92-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam. De auteur werd op 28 juli 1929 geboren in Den Haag als zoon van de schrijver Jan Campert en de actrice Joeki Broedelet.

Zijn uitgeverij De Bezige Bij maakte het nieuws namens de familie bekend. De uitgeverij laat weten ‘intens bedroefd en diep getroffen’ te zijn door zijn dood. Campert kreeg grote bekendheid met het boek Het leven is vurrukkulluk (1961), waarvoor hij onder meer de P.C. Hooft-prijs kreeg.

Campert geldt als een van de belangrijkste auteurs van Nederland. Hij schreef, naast Het leven is vurrukkulluk, ook bekende boeken als Liefdes Schijnbewegingen (1963), Tjeempie! of Liesje in Luiletterland (1968) en Tot Zoens (1986). Het werk van Campert wordt gekenmerkt door een weemoedige, ironische toon. Veel is autobiografisch en heeft als thema de confrontatie tussen droom en werkelijkheid.

Lachen

Vaak ook gaan zijn verhalen over mislukking, machteloosheid of verdriet, maar het wordt nooit zwaar. ,,Ik wil graag een lichte toon hebben. Anders wordt het bij mij veel woordgeraas met een steeds kleiner inhoudje. Ik vind het leuk de mensen aan het lachen te maken”, zei hij ooit. Een van zijn laatste publieke optredens was de onthulling van zijn legendarische gedicht over verzet op de muur naast zijn oude school in de Galanistraat.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Campert schreef ruim honderd romans, verhalenbundels en gedichtenbundels. Daarnaast publiceerde hij talloze columns. Zo had hij jaren een column met Jan Mulder in de Volkskrant (CaMu). In de jaren zeventig, toen Campert al bekend was, raakte hij door huwelijksperikelen en drankgebruik in een crisis en leek het even gedaan met zijn schrijverschap. In de jaren tachtig maakte hij echter zijn comeback en was hij vele jaren actief. In 2010 trok hij nog op 80-jarige leeftijd met Jan Mulder en Bart Chabot langs de theaters.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Remco Campert tijdens de onthulling Rijmprent Ramsey Nasr in de hal van De Bezige in Amsterdam. © Brunopress

Remco Campert ontving talloze prijzen. In 2000 wilde men hem benoemen tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, maar de schrijver weigerde de onderscheiding. In 2011 ontving hij de Gouden Ganzenveer. In 2018 stopte hij met zijn rubriek in weekblad Elsevier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.