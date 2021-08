In Den Haag geen vaccinatiebewijs nodig bij dansen of massage: ‘Als je bang bent, blijf je maar thuis’

Vrouw dumpt oude geschuts­gra­naat bij huisvuil, Haagse milieu­straat direct gesloten en ontruimd

3 augustus Het was vanmiddag even schrikken voor medewerkers van het afvalbrengstation van Avalex aan de Laan van ’s-Gravenmade in Den Haag. Daar was een oude geschutsgranaat aangeboden als huisvuil, waarna de locatie direct is gesloten en ontruimd.